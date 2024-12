Niebezpieczny trend w randkowaniu. Czym jest "snowmanning"?

"Snowmanning" to nic innego jak spotkanie na niezobowiązujący seks. Po jednym incydencie kontakt się urywa i najprawdopodobniej para już nigdy więcej się nie widzi. Wszystko dlatego, że nie wymieniają się numerem telefonu ani żadnymi danymi. Przez to nie mogą się ponownie spotkać lub skontaktować.

Taki sposób randkowania może pozostawić drugą osobę z wieloma infekcjami i chorobami, których konsekwencje pozostają na długo. Oznacza to, że partnerzy z poprzednich, przelotnych relacji mogą być nosicielami wirusów, nawet nie informując o tym kolejnego partnera i rozprzestrzeniając je dalej.

Doktor Crystal Wyllie w rozmowie z Daily Mail tłumaczy to zjawisko. Zwraca ona uwagę, że osoba, która decyduje się na zbliżenie bez zabezpieczenia i bez wiedzy o danych osobowych partnera seksualnego, może mieć poważne problemy zdrowotne. Najczęstsze z nich to zakażenie kiłą czy rzeżączka. Jej zdaniem nie tylko powinno się stosować antykoncepcję, ale również należy się regularnie badać.

Na przykładzie brytyjskiego społeczeństwa okazuje się, że według badań, ponad 1/3 w okresie okołoświątecznym częściej decyduje się na przypadkowy seks, a 21% twierdzi, że następnego dnia zostali zignorowani. Natomiast aż 80% przyznaje się do uprawiania seksu bez zabezpieczenia.

