Singielki po 40. Seksuolog zdradza, o co go pytają

- W wieku 20 lat randkowanie przypomina eksperymentowanie: to w dużej mierze poznawanie siebie, swoich potrzeb i gustów. Potem staje się bardziej ukierunkowane: wiemy już, kogo szukamy, a kogo nie, jakie mamy priorytety w relacji. Ponadto w młodzieńczym wieku najczęściej nie szukamy jeszcze współmałżonka, rodzica dzieci, ale po trzydziestce to się zmienia. Kiedy mamy 40 lat, zazwyczaj więcej wiemy o sobie niż 20 lat wcześniej - powiedziała terapeutka Agata Wilska w rozmowie z "Newsweekiem".

Psycholog, seksuolog i terapeuta Michał Sawicki wyjawił, o co pytają go Polacy. "Piszą głównie kobiety w wieku trzydziestu kilku, czterdziestu kilku lat" - czytamy w "Newsweeku".

Zdaniem Michała Tęczy, największym "wrogiem randkowania", w szczególności tego ok. 40. roku życia, jest desperacja. Kobiety w okolicach tego wieku bardzo często narzucają sobie, że muszą się z kimś szybko związać, jeśli chcą np. zająć w ciążę.

- Moje słowa kieruję głównie do kobiet. Idąc na randkę, rozważają, czy spodobają się konkretnemu mężczyźnie. A ja życzę im i uczę je innego podejścia: sprawdzenia, czy on mi się spodoba? - podsumowała.

