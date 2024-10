Mężczyźni mają zawsze ochotę na seks? Seksuolożka postawiła sprawę jasno

- Mam wrażenie, że wielu ludzi myśli o mężczyznach jak o zwierzętach, którzy jak mają do wyboru seks lub cokolwiek innego, to wiadomo, na co postawią - powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską seksuolożka Agata Loewe-Kurilla.

W społeczeństwie utarło się przekonanie, że mężczyźni mają zawsze ochotę na seks. Z badań "Archives of Sexual Behavior" przeprowadzonych przez naukowców z australijskiego University of Melbourne wynika jednak, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Jak rozmawiać na ten temat z partnerem oraz co faktycznie powinno budzić nasz niepokój? Zapytaliśmy o to seksuolożkę Agatę Loewe-Kurillę.

Paulina Żmudzińska, dziennikarka Wirtualnej Polski: Najnowsze badania dowodzą, że mężczyźni nie zawsze mają ochotę na seks. Czy pani doświadczenia gabinetowe to potwierdzają?

Agata Loewe-Kurilla, seksuolożka: Nie wiem, dlaczego kobiety i mężczyźni w kwestii seksualności są tak od siebie rozdzielani. Seks jest relacyjny i zazwyczaj odbywa się w jakiejś konfiguracji ludzi - przeważnie dwojga, ale może uczestniczyć w nim więcej osób. To ważne, by uświadomić sobie, że stres życia codziennego dotyka nas wszystkich, bez względu na płeć. Od wielu lat mówi się o kryzysie pożądania u kobiet. U mężczyzn objawia się on jednak podobnie.

Jakie są najczęstsze przyczyny spadku libido u mężczyzn?

Takich powodów może być wiele. Zalicza się do nich m.in. brak pożądania. To taki element psychologicznej motywacji do tego, żeby się zaangażować w aktywność seksualną. Dalej mamy kwestie fizjologiczne, dotyczące biologicznej sprawności mężczyzny. Ogromną rolę odgrywa także połączenie aspektów biopsychospołecznych, czyli w kontekście panów chodzi o kwestie związane bezpośrednio z działaniem ich penisów.

Mogą także czuć lęk przed kontaktami seksualnymi, bojąc się o to, jak ich umiejętności zostaną ocenione przez drugą osobę. Wpływ na libido ma także jakość naszej relacji. Często ochotę na seks tracą bowiem mężczyźni, którzy są nieszczęśliwi w swoich związkach.

A co ze zmianami w wyglądzie, które pojawiają się np. z wiekiem? Mogą one obniżać libido?

Zmiana w wyglądzie sama w sobie bardzo często nie jest powodem tego, że mężczyzna traci ochotę na seks. To zazwyczaj jest skutek jakiegoś dłuższego procesu, np. zaniedbania, alkoholizmu, a nawet depresji. Niektórzy panowie przestają o siebie dbać przez brak motywacji, która może wynikać z tego, że są nieszczęśliwi.

Mężczyźni w kryzysie męskości czują się niedowartościowani i to nie dotyczy tylko wyglądu. Przecież dzisiaj kobiety ze wszystkim doskonale dają sobie radę same. Kiedyś to było normalne, że gdy miałyśmy problem z samochodem, dzwoniłyśmy do ojca, męża lub chłopaka. Dziś wiele spraw załatwiamy samodzielnie, a faceci mogą mieć poczucie, że są niepotrzebni.

Zastanawiam się, czy długość związku może mieć wpływ na libido?

Większość z nas ma prawo tracić ochotę na seks wskutek długiego związku. To przede wszystkim kwestia tego, jak pielęgnujemy naszą seksualność. W wieloletniej relacji podtrzymywanie intymności jest czymś, co wymaga ogromnej pracy obojga ludzi. To ważne, aby szukać nowych sposobów, by pielęgnować bliskość. Ludzie po prostu nie rozmawiają o seksie, choć często nie wygląda on tak, jakby tego chcieli. Wchodzą w schematy, które nie do końca im odpowiadają i tkwią w nich przez kolejne 5,10, a nawet 15 lat.

Wydaje mi się, że istnieje pewna presja społeczna wobec mężczyzn, aby "zawsze mieli ochotę na seks".

Niestety wciąż widzimy męskość bardzo stereotypowo, sądząc, że facet powinien zawsze chcieć. Mam wrażenie, że wielu ludzi myśli o mężczyznach jak o zwierzętach, którzy jak mają do wyboru seks lub cokolwiek innego, to wiadomo, na co postawią.

Jak takie podejście może wpływać na psychikę mężczyzn?

Seks nie lubi presji. Może okazać się, że im bardziej na siebie naciskamy, tym większa szansa, że przyniesie to zupełnie odwrotny efekt. To dotyczy jednak nie tylko mężczyzn, ale również kobiet. Chcąc za wszelką cenę odnieść w kontaktach seksualnych sukces, nie skupiamy się na tym, co naprawdę ważne. Seks nie jest sukcesem. Tutaj dużo istotniejsza jest obecność i dążenie do przyjemności. Myśląc o nim jak o wysiłku lub jakimś konkretnym celu, w pewnym sensie odłączamy się od swojego ciała. Przestajemy być tu i teraz. Mózg wysyła wtedy do ciała komunikat o swego rodzaju sprzeczności. To z kolei może działać m.in. na nasz układ hormonalny i krwionośny.

Podkreśla pani, że mężczyźni nie muszą zawsze mieć ochoty na seks. Wielu panów jednak wciąż nie dopuszcza do siebie tej myśli.

Chciałabym, żeby mężczyźni dali sobie na to przyzwolenie. To ważne, aby panowie, którzy tego doświadczają, byli świadomi, że to w pełni normalne. Co ciekawe, wielu mężczyzn uprawia seks nie dlatego, że mają na niego ochotę, ale po to, by doświadczyć od drugiej osoby czułości i bliskości. Uważają bowiem, że tylko w ten sposób mogą je otrzymywać.

Jak rozmawiać z partnerem o tym, że nie chce uprawiać z nami seksu? Bo domyślam się, że dla obu stron jest to niezwykle trudne i niekomfortowe.

Wiele kobiet, z którymi rozmawiam, twierdzi, że ich partnerzy nie chcą z nimi na ten temat rozmawiać. Nie chcą mówić o trudnych emocjach, zamykają się w sobie albo uciekają od problemów do alkoholu, internetu lub gier komputerowych. Pytanie, czy podchodzimy do tego z troską? A może ma to podłoże fundamentalne, zagrażające naszej przyszłości i partner po prostu boi się nam o tym powiedzieć, nie chcąc nas ranić? Najważniejsze jest jednak to, by znaleźć źródło problemu. Można także sięgnąć po wsparcie psychologiczne lub seksuologiczne, by mieć z kim na ten temat porozmawiać.

Co poradziłaby pani osobom, które chciałyby podnieść swoje libido?

W pierwszej kolejności warto sobie uświadomić, że spadek libido to coś zupełnie normalnego, dlatego nie powinniśmy wpadać w panikę. Są różne sposoby, by je podnieść, ale najlepiej jest się wsłuchać we własną intuicję. Czasami wystarczy jedynie zmiana diety lub inna mała modyfikacja, chociażby stylu życia, która może podnieść libido. Musimy też wziąć pod uwagę, że brak pożądania może być również związany z czymś większym niż tylko seksualność, dlatego dobrze jest wtedy skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Kiedy spadek libido powinien nas naprawdę zaniepokoić?

Jesteśmy swoimi własnymi ekspertami. Zachęcam do tego, by przyjrzeć się swoim dotychczasowym normom. Jeżeli do tej pory lubiłem/lubiłam seks i nagle mi się go strasznie odechciewa i aż czuję obrzydzenie na samą myśl, to jest to sygnał, że coś niedobrego się ze mną dzieje. Niestety wiele pań mówi, że musi zmuszać się i udawać, że ma ochotę na seks. To jest najgorsze, co możemy zrobić i to dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

A jak na spadek libido partnerów reagują kobiety?

Wiele pań żyje w przekonaniu, że mężczyzna musi być dobrym kochankiem. Niestety, panie bywają bardzo okrutne. Zdarza im się powiedzieć coś, co naprawdę rani ich partnera.

Nie każdy potrafi rozmawiać z drugą połówką o swoich "słabościach". Jak jednak zakomunikować partnerce/partnerowi, że nie mamy ochoty na seks?

Wprost, na przykład mówiąc: "Kochanie, nie chodzi o ciebie, ale nie mam ochoty na seks i nie wiem, ile to potrwa". Można też podać konkretne powody. Jeśli dla naszego partnera lub partnerki seks jest bardzo ważny, można porozmawiać o innych formach realizacji seksualnej, np. o masturbacji.

Agata Loewe-Kurilla, PhD – psycholożka kliniczna i międzykulturowa, psychoterapeutka systemowa, seksozofka, seksuolożka i certyfikowana sex coach. Założycielka i współtwórczyni Instytutu Pozytywnej Seksualności. Od 2009 roku współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz równości w zakresie płci, genderu, seksualności oraz relacji i dostępu do praw seksualnych człowieka. Prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną oraz organizuje i prowadzi zajęcia dla osób, które chcą lepiej rozumieć własną seksualność oraz profesjonalnie pomagać innym w tym zakresie. Związana ze Światową Organizacją Zdrowia Seksualnego (WAS), wykłada na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, amerykańskim SCU, brytyjskim Pink Therapy oraz Uniwersytecie Milano-Bicocca. W trakcie certyfikacji na superwizorkę.

Rozmawiała Paulina Żmudzińska, dziennikarka Wirtualnej Polski.

