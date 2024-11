"Chcę uprawiać seks codziennie". Jej partner nie czuje jednak takiej potrzeby

Wiele mówi się o tym, że pary z wieloletnim stażem często tracą ochotę na seks. Zazwyczaj ma to związek ze stresem oraz zmęczeniem. Co jednak jeśli w parze występują różnice pod kątem libido i potrzeb seksualnych?

"Chcę uprawiać seks codziennie, a Rafał? Najlepiej raz w miesiącu. Ale ja czuję, że coś tracę. Tracimy jako para. Mam teraz swój najlepszy czas. Nie tylko seksualnie" - zdradziła "Newsweekowi" Dominika. Kobieta nie ukrywała, że życie intymne jest dla niej niezwykle ważne. Jej partner jednak podchodzi do tego zupełnie inaczej. Ukochany Dominiki coraz częściej nie ma ochoty na seks, co bardzo ją frustruje.

Seks stanowi bardzo ważną część życia uczuciowego. Nic dziwnego, ze dla wielu odgrywa on kluczową rolę. Kiedy partner lub partnerka tracą na niego ochotę, szukamy powodów tego stanu rzeczy. Często obwiniamy też o to siebie. Bywa, że z tego powodu dochodzi między dwójką ludzi do poważnych nieporozumień.