Siostra Przybylskiej zabrała głos. Rzuciła nowe światło na jej związek

"Ania mówiła: Ja jednego męża już miałam, wiem, jak to smakuje, a my świetnie funkcjonujemy w wolnym związku" - wspominała Kubera. Co więcej, zaznaczyła również, że para nie wykluczała, że w przyszłości zalegalizuje swój związek. Z tą decyzją czekali jednak do zakończenia kariery piłkarza.