Siostry Nazaretanki przyjęły dzieci z Ukrainy. "Oczekujemy tylko szacunku dla wartości katolickich"

To szalenie poruszające, ale tak. Dwa tygodnie temu, Ivanka, jedna z uczennic z Ukrainy, która jest w naszej szkole od 3 lat, pojechała do rodzinnego miasta, by zawieźć paczki z żywnością i materiałami opatrunkowymi dla ukraińskich żołnierzy, między innymi dla jej brata. Wcześniej dziewczyny zorganizowały w szkole kiermasz swoich prac artystycznych oraz sprzedawały ciasta, by zebrać fundusze na pomoc żołnierzom. Ale również szesnastoletnia Dominika i jej mama Kasia, która pracuje w naszej szkole, na początku marca poczuły potrzebę, żeby pojechać do Ukrainy, do Tarnopola, i zaangażować się w pomoc na miejscu.