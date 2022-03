Chaos w szkołach. Nauczyciele robią, co mogą, ale ledwo radzą sobie z napływem ukraińskich dzieci

Czarnek zwrócił się także do wszystkich, którzy organizują już dla przybyłych z Ukrainy dzieci edukację. - Dla dzieci ukraińskich, które nie mówią w języku polskim, jeśli miałyby być zapisane do polskich klas z polskimi dziećmi, to dodatkowy stres. Oszczędźmy im tego stresu, bo dzieci ukraińskie mają go już wystarczająco, a wręcz przeżywają traumę. Nagle musiały wyjść ze swoich domów, nagle musiały opuścić swoje środowisko, nagle musiały przejść do innego kraju, znaleźć się w zupełnie innych warunkach. Potęgowanie ich stresu poprzez […] zapisanie dziecka do klasy polskiej, jest absolutnie niewskazane – zaznaczył.