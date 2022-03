Temat wojny w Ukrainie przycichł? "Najlepszy ratownik to żywy ratownik"

Nie ma jednego wzoru na to, jak powinniśmy reagować. Jeśli jest tak, że komuś to pomaga i ktoś dzięki temu czuje się lepiej, może normalnie funkcjonować, to bardzo dobrze. Są ludzie, którzy nieustannie potrzebują kroplówki z mediów i dostarczają sobie informacje co 10 minut czy co godzinę. Muszą obejrzeć wszystkie bloki informacyjne albo zaraz po przebudzeniu przeczytać wszystkie wiadomości. Ja bardzo cenię osoby, które na tyle znają siebie, że wiedzą, kiedy odciąć się od czegoś, co im szkodzi. Jeśli ktoś wie, że nieustanny dostęp do informacji podsyca w nim niepokój i świadomie z tego rezygnuje, to chylę czoła przed taką świadomością. I tym samym chciałbym zaznaczyć, że to jest czas na przyjrzenie się sobie, bo wszystko wskazuje na to, że ten konflikt będzie jeszcze trwał i nie wiemy, jakie to będzie miało konsekwencje długoterminowo. Jeśli zauważymy, że nieustanna porcja wiadomości z wojny nam nie służy, to postarajmy się to ograniczyć.