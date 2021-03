Zrezygnowała z kariery telewizyjnej. Czym teraz zajmuje się Olga Borys?

Czym zajmuje się Olga Borys?

Aktorka wiedziała dokładnie, że teatr jest jej miejscem do pracy. Czuje ogromną satysfakcję, gdy wciela się w przeróżne postaci: "Poświęcenie się pracy w teatrze to mój świadomy wybór. Pracuję, rozwijam się, kształcę i robię to, co kocham" - wyznała na łamach jednego z portali. Borys była związana z Teatrze Studio, Teatrze Komedia, Teatrze Kwadrat, jak również gościnnie w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie.