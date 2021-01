Skandaliczne zachowanie opiekunki. Nagrano, jak znęca się nad emerytką

29-latka została zatrudniona, by opiekować się niespełna 70-letnią, niesamodzielną i cierpiącą na demencję Liz Young. - Zaufaliśmy Jenny i myśleliśmy, że naprawdę troszczy się o mamę, ale zdradziła to zaufanie w najgorszy możliwy sposób – przyznała córka chorej emerytki – Corrina Cunningham. To za sprawą jej pomysłu udało się zdemaskować okrutną opiekunkę.