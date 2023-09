Skinflooding - idealny sposób na nawilżoną, odżywioną i pełną blasku skórę

Kluczem do skutecznego skinfloodingu jest odpowiedni dobór kosmetyków oraz zasada: stosować produkty z umiarem. Zbyt duża ilość kroków pielęgnacyjnych i nadmiar składników aktywnych, zamiast nawilżyć skórę, mogą naruszyć jej barierę i doprowadzić do uszkodzeń. Ponadto, niezwykle istotna jest odpowiednia kolejność nakładania produktów — od najlżejszych do najcięższych, a także czas, niezbędny do odpowiedniej penetracji skóry zanim przejdziemy do kolejnego etapu rutyny pielęgnacyjnej.