Skłócona z życiem – okoliczności śmierci Marilyn Monroe

Aby w ogóle rozpocząć działania terapeutyczne, Greenson musiał zacząć od nowa. Poradził Marilyn, by kupiła sobie mieszkanie i samodzielnie je umeblowała. Idąc za radą doktora, aktorka zatrudniła też gospodynię, która pełniła nie tylko rolę pomocnicy, ale dawała pewną namiastkę życia rodzinnego. Sam Greenson stał się dla Monroe kimś w rodzaju ojca. Niestety, zbyt późno zorientował się, że pacjentka przenosi na relację z nim swoją wypaczoną potrzebę bliskości. Cykl znany z jej wcześniejszych związków znów się rozpoczął i to do tego stopnia, że Greenson musiał dać Marilyn swego rodzaju talizman do noszenia, kiedy akurat nie było go w pobliżu. Była to biała figurka skoczka szachowego, który zdaniem aktorki przypominał doktora, kiedy patrzyła na niego przez kieliszek do wina.