Utwory "Nie dzwoń do mnie mała" oraz "Wyglądasz idealnie" cieszyły się popularnością wśród nastolatków. Ich wykonawca słynie też z dość kontrowersyjnych zachowań. Ostatnio znów zrobiło się o nim głośno.

Na tiktokowym profilu managementu Skolima pojawił się filmik, który do tej pory wyświetlono ponad 334 tys. razy. Widać na nim, jak artysta rozmawia z dziennikarką VOX FM i w pewnym momencie przychyla się w jej kierunku, przez co można odnieść wrażenie, że próbuje ją pocałować.

Skolim bardzo chroni swoje życie prywatne. Nie wypowiadał się w mediach na temat swoich dzieci oraz ich matki - Aleksandry Sarneckiej. Niedawno media obiegła jednak informacja o ich rozstaniu, a niedługo potem w sieci pojawiły się zdjęcia, na których Skolim namiętnie całuje tajemniczą blondynką. Szybko okazało się, że to znana prezenterka Polo TV, Edyta Folwarska. Żadne z nich nie skomentowało łączącej ich relacji.

