Skończył 47 lat. Mało kto wie, że ma brata bliźniaka

"Na dobre i na złe", "Fala zbrodni", "Glina", "Och Karol", "O mnie się nie martw" to tylko kilka produkcji, w których wystąpił Robert Koszucki. 18 lipca aktor obchodził 47 urodziny. Co wiemy o jego życiu prywatnym?

Robert Koszucki przyszedł na świat 18 lipca 1977 roku w Krakowie. W 1997 roku wystartował w wyborach "Mister Poland", w których zajął pierwsze miejsce. Rok później reprezentował Polskę w wyborach "Mister World", jednak nie zakwalifikował się do finału.

Robert Koszucki ma brata bliźniaka. W ubiegłym roku opublikował zdjęcie, które wywołało spore poruszenie wśród internautów. Zapozował razem ze swoim bratem, Konradem. "Oczopląs", "Nie wiedziałem, że ma pan brata bliźniaka", "Widzę podwójnie? Jak do tego doszło nie wiem", "O kurcze identyczni" - czytamy w komentarzach.

Kim jest Konrad Koszucki? Zawodowym terapeutą. Po zdaniu matury wyjechał do Portugalii, gdzie uczył się medycyny chińskiej i akupunktury.

