Jest 8 lat młodszy od żony. Nieliczni wiedzą, z kim jest związany

Kobieta jest utalentowaną flecistką, która swoje umiejętności muzyczne szlifowała w legendarnym kabarecie Piwnica pod Baranami. To właśnie tam rozpoczęła swoją karierę, stając się częścią niezwykłej społeczności artystycznej Krakowa.

Barfuss odegrała kluczową rolę w rozwoju kariery męża. Pomagała przy tworzeniu jego debiutanckiej płyty, a jej wkład był na tyle znaczący, że Turnau dba o to, by na każdym jego albumie znalazła się przynajmniej jedna piosenka z jej udziałem.

Para pobrała się w latach 80., od tamtej pory tworząc jedną z najbardziej zgodnych par w polskim show-biznesie. W przeciwieństwie do wielu innych gwiazd, ich związek nie był obciążony skandalami ani plotkami.

Choć Grzegorz Turnau skończył już 57 lat, wciąż jest młodszy aż o 16 lat od swojego zięcia. Jego córka Antonina, która przyszła na świat 20 maja 1988 roku, jest bowiem znana w polskim show-biznesie, głównie za sprawą małżeństwa z Markiem Kondratem, który jest starszy od niej o 39 lat. Marek Kondrat, zanim związał się z Antoniną, przez wiele lat przyjaźnił się z jej ojcem, co sugeruje, że znał ją już jako dziecko.

