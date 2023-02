Skończyła 44 lata. Lata temu spotkało ją coś strasznego

- Praktycznie od 12. do 35. roku życia byłam znana z tego, że jestem z telewizji. To "5, 10, 15" zawsze wydawało mi się wstydliwe. Miałam straszne problemy z rówieśnikami. Nikt ze mną nie rozmawiał o tym, co dzieje się w telewizji. Miałam nerwicę, nerwobóle, rozdrapywałam rany na ciele. To wszystko ta wesoła dziewczynka z "5-10-15" - mówiła szczerze.