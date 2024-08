Była żoną Urbana przez 30 lat. Zrobiła mu listę swoich kochanków

Jerzy Urban, znany dziennikarz oraz polityk, urodził się 3 sierpnia 1933 roku. Wokół jego życia nie brakowało kontrowersji. Urban miał za sobą trzy małżeństwa, z czego to ostatnie wzbudzało wiele emocji.

Małgorzata Daniszewska-Urban, dziennikarka, z wykształcenia prawniczka, była młodsza od męża o 22 lata. Mimo dużej różnicy wieku związek przetrwał 30 lat, aż do śmierci polityka. Daniszewska-Urban zmarła dokładnie rok po nim, 3 października 2023 roku. Mało kto pamięta, jak wyglądały początki ich relacji.

Jerzy Urban poznał swoją trzecią żonę, będąc jeszcze w innym związku. Ona miała wówczas lat 33, on - 55. Zobaczyli się pierwszy raz na prywatce wspólnego znajomego. Małgorzata Daniszewska-Urban była po rozwodzie.

Jerzy Urban: Dżentelmen to idiota!

