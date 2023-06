Skopiowała Woźniak-Starak? Ten sam strój na antenach śniadaniówek

Zdublowane stylizacje Cichopek i Woźniak-Starak

Chciałoby się powiedzieć: takiej stylizacji jeszcze nie widzieliśmy, co jednak nie będzie prawdą. Bo faktycznie jeansowy garnitur z czarnymi klapami, mankietami i lampasami przy nogawkach jest bardzo oryginalnym elementem garderoby. Katarzyna Cichopek włożyła pod marynarkę gładki, biały top i stworzyła w ten sposób elegancki look do pracy.