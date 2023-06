Ta sukienka to wakacyjny must have. Woźniak-Starak już ją nosi

W jakie sukienki warto zaopatrzyć letnią garderobę, by co roku mieć w czym chodzić? Na liście znajdzie się z pewnością ażurowa, biała sukienka z usztywnionej bawełny, elegancka mała czarna czy wzorzysta maxi. Jednak mało która kobieta ma w swojej kolekcji sukienkę z muślinu. Dlaczego warto w nią zainwestować? Chodzi przede wszystkim o to, że materiał, z którego jest wykonana, doskonale przepuszcza powietrze i pochłania wilgoć. Właśnie dlatego jest strzałem w dziesiątkę na upalne dni.