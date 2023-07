Skóra gotowa na słońce - wyjątkowy event marki La Roche-Posay!

ANTHELIOS UVMUNE 400 NIEWIDOCZNY FLUID SPF50+ do skóry wrażliwej i wykazującej reakcję na słońce. Oprócz wymienionych benefitów zapewnia też skórze szybkie nawilżenie i ukojenie, dzięki zawartości gliceryny i wody termalnej. Teraz do gamy dołączają także dwie nowości dedykowane skórze tłustej i mieszanej. ANTHELIOS UVMUNE 400 OIL CONTROL FLUID SPF50+ to lekka niewidoczna emulsja, która oprócz ochrony przeciwsłonecznej reguluje wydzielanie sebum i pozostawia matowe wykończenie do 12 godzin. Takie efekty gwarantuje też druga nowość w gamie, czyli ANTHELIOS UVMUNE 400 OIL CONTROL ŻEL-KREM SPF50+. Produkty przeznaczone skórze mieszanej i tłustej zawierają AIRLICIUM TM, czyli matujące mikrocząsteczki odpowiedzialne za redukcję nadmiaru sebum.