Skóra twoich dłoni woła: "Pić!"? Te kremy przyniosą jej ulgę

Skóra rąk jest wyjątkowo cienka i wrażliwa, dlatego tak dotkliwie znosi wszelkie zmiany atmosferyczne. Niskie temperatury, zimny wiatr i mróz to czynniki, które mogą poważnie zaburzyć barierę hydrolipidową skóry, a to w dalszej mierze prowadzi do wysuszenia i pękania. Te przykre dolegliwości są nie tylko bolesne, ale także trudne do leczenia, dlatego zdecydowanie lepiej w porę zadbać o ochronę dłoni, żeby nie doprowadzać do tak poważnego stanu.