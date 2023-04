Skorupka odejdzie w sekundę. Mało kto zna ten sposób

Na szczęście okazuje się, że wcale nie musimy się męczyć przy obieraniu jajek. Istnieje prosty sposób, który pozwoli nam szybko, a jednocześnie idealne zdjąć skorupkę. Po ugotowaniu jajek w osolonej wodzie wystarczy wystudzić ciecz: odlać połowę i uzupełnić zimną. Następnie powtarzać tę czynność aż woda będzie całkowicie ostygnie. Wtedy musimy przełożyć jajka z zimną wodą do plastikowego pojemnika lub do słoika, zamknąć go i potrząsać. W ten sposób skorupki popękają i oddzielą się od jajek do wody. Po chwili będziemy mieli idealnie obrane jajka.