Tak sprawdzisz, czy jajko jest świeże. Wystarczy latarka

Tak sprawdzisz, czy jajko jest świeże. Potrzebna będzie latarka

Jeśli masz w domu jajka, które leżą w domu już jakiś czas, a ty obawiasz się, że nie nadają się one do spożycia, przeprowadź krótki test. Weź do ręki jajko i latarkę. Nada się również latarka wbudowana w smartfon. Przejdź do ciemnego pomieszczenia, np. łazienki i skieruj na jajko światło latarki. Z łatwością dostrzeżesz, czy żółtko jest nadal żółte. Jeśli w jajku znajduje się tylko żółtko, a potrząsane wydaje charakterystyczny chlust, to znak, że jest ono świeże i zdatne do spożycia.