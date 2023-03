Jajka pękają podczas gotowania? Dodaj do wody jedną rzecz

Święta Wielkanocne nieodłącznie kojarzą się z jajkami. Potrzebne są one do święconki, a także do zrobienia pisanek i wydmuszek. Nie wspominając już o wielkanocnym stole, na którym to jajka (a nawet ich skorupki), grają pierwsze skrzypce. Zdarza się jednak, że jajka pękają podczas gotowania. Od czego to zależy? Jak temu zapobiec?