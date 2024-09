Botki na obcasie idą w odstawkę. Sztyblety Kożuchowskiej to hit

Jesień to czas, kiedy musimy dostosować naszą garderobę do zmiennej pogody. Buty na jesień powinny być nie tylko stylowe, ale także praktyczne. Sprawdźmy, które modele obuwia będą królować w nadchodzącym sezonie.

To idealne buty do biura na jesień i zimę. Są znacznie wygodniejsze od butów na szpilkach. Można je nosić zarówno z jeansami, jak i z garniturami.

Przy zmiennej pogodzie idealne będą buty odporne na deszcz i błoto. Trapery to idealna opcja na chłodniejsze dni. Podczas wizyty w Hereford w zeszłym roku księżna Kate postawiła na trapery w ciepłym brązowym kolorze, które doskonale komponowały się z jej stylizacją złożoną z wąskich spodni i marynarki.

Nie można zapomnieć o sztybletach, które również są hitem jesieni. Idealnie sprawdzają się w miejskich stylizacjach, łącząc elegancję z komfortem. Biją na głowę botki na wysokim obcasie, bo pasują do każdej stylizacji. Zarówno na większe wyjście, jak i na co dzień. Możesz nosić je do sukienki, spodni dresowych albo jeansów. Tylko spójrzcie, jak wystylizowała je Małgorzata Kożuchowska.