Sukienka jak unikat. Polska aktorka zrobiła furorę w Mediolanie

Olga Bołądź poleciała wraz z mężem do Mediolanu na premierę zegarka, ale to sukienka aktorki skradła show. Polska gwiazda filmu ma unikalne wyczucie stylu, które manifestuje w swoich codziennych stylizacjach, ale też wieczorowych i dedykowanych na wielkie wyjście. Smykałkę do mody przypieczętowała również w Mediolanie, stając na ściance u boku męża w oryginalnej kreacji z "oczkami", która z jednej strony przypominała sieć rybacką, a z drugiej miała w sobie coś z nieoswojonego drapieżnika.