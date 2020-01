WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Skórzane spódnice. Modne fasony, inspiracje, porady Skórzana spódnica robi wrażenie. Ten niebanalny i przykuwający wzrok element garderoby warto wykorzystać, aby nadać stylizacjom nieco pazura i wyrazu. Wiele modnych spódnic ze skóry świetnie stylizuje się z zimowymi ubraniami. Spróbuj, a efekt mile cię zaskoczy! Skórzana spódnica – odważ się! Skórzana spódnica to odważna decyzja. Swoje najlepsze chwile przeżywała w latach 80., kiedy wkładano ją do jeansowych koszul i szpilek, a także komponowano z wieloma różnymi dodatkami, jak na przykład z neonową biżuterią. Teraz znowu wróciła do łask w wielu wariantach: możemy wybrać skórzaną spódnicę w dowolnym kolorze, ze skóry ekologicznej lub naturalnej (licowej, zamszowej i lakierowanej), nosimy je zarówno zimą, jak i latem, a wybór fasonów jest naprawdę duży. Ta spódnica zwraca uwagę… Skórzaną spódnicę trzeba umieć nosić, aby nie wyglądała tandetnie. Ostrożnie stylizuj zwłaszcza te o długości mini i mocno dopasowanym kroju. Te modele zestawione np. z cienkimi rajstopami i skąpą bluzką mogą prezentować się wulgarnie. Taka stylizacja odpada do pracy, a dodatkowo wymaga perfekcyjnej figury. Co więcej: unikaj zestawiania skórzanej spódnicy z innymi skórzanymi elementami. Jeśli spódnica jest ze skóry – ramoneska czy kozaki z połyskiem zostają w szafie. Dużo więcej swobody dają nam spódnice ze skóry w fasonach: rozkloszowanym, ołówkowym (dopasowane, ale o stosownej długości nad kolano), modele mini, ale z przedłużająca falbaną, kopertowe oraz fantazyjna (np. "paper bag"). Te spódnice nosimy dokładnie tak jak inne modele ze zwykłych materiałów. W codziennych stylizacjach sprawdzają się najlepiej ciemne, klasyczne kolory (czarny, brązowy, szary) oraz stonowane, spokojne odcienie innych kolorów (np. bordowego i zielonego). Bardziej stonowane i przez to lepsze na co dzień będą też modele zamszowe lub z subtelnym, bezpretensjonalnym połyskiem. Ekstrawagancja czy modowy standard? Skórzane szmizjerki, a nawet koszule z ekoskóry to jeden z najciekawszych trendów ostatnich sezonów. W ekstrawaganckich stylizacjach, które podziwialiśmy na wybiegach mody, taka odzież nie dziwiła, ale wprowadzona do stylizacji na co dzień na pewno miło was zaskoczy. Z biurowego zestawu z koszulową bluzką wieje nudą? Sposób na subtelną zmianę dającą duży efekt to wymiana matowej, zwykłej spódnicy na model skórzany. Skora to patent na stroje, w których łączymy błyszczące z matowym: skórzana spódnica świetnie komponuje się np. z zamszowymi butami i wełnianymi swetrami. Topowy model skórzanej spódnicy, który znajdziemy w wielu sklepach w przystępnej cenie, to spódnica trapezowa o bardzo modnej długości 7/8. Lepiej prezentują się w niej wysokie kobiety, ale sprytnie zestawiona z botkami na wysokich obcasach i np. z małym sweterkiem lub dopasowaną bluzką z dekoltem będzie odpowiednia dla różnych typów figury i różnego wzrostu. Skórzane spódnice – czego unikać? Skóra naturalna ekologiczna to materiały o wyrazistym charakterze. Inaczej wyglądają w różnych rodzajach światła, a połyskująca faktura potrafi płatać figle. Dlatego unikajmy ubrań z tych materiałów w czasie np. wystąpień publicznych (intensywne światło podkreśli połysk i da efekt pogrubienia) czy w… za małym rozmiarze. Choć właściwy rozmiar jest ważny w przypadku każdej spódnicy, to ciasne modele ze skóry prezentują się zdecydowanie najgorzej, pojawiają się na nich nieestetyczne marszczenia na wysokości bioder i przy ewentualnych rozcięciach. Ten materiał jest sztywniejszy, dlatego spódnice z niego wyglądają inaczej także w przypadku rozkloszowanych czy suto marszczonych modeli, które zawsze będą lekko sterczeć na boki, co z jednej strony wygląda ciekawie, z drugiej zaś – nieco dziwacznie.