Skradziono ubrania. Został bez niczego przed Fashion Weekiem w Paryżu

"To jest takie niesprawiedliwe. Ja i mój zespół pracowaliśmy bardzo ciężko. Będziemy pracować jeszcze ciężej, dnie i noce, nasi dostawcy również. Ale to jest tak pozbawione szacunku. Chciałem się z wami tym podzielić, by przypomnieć, że nie można brać niczego za pewnik. Proszę, bądźcie bezpieczni. Oto świat, w którym żyjemy" – napisał rozgoryczony Olivier Rousteing, który jednocześnie poinformował, że team Balmain nie ma zamiaru się poddać. Co zaprezentuje na Paris Fashion Week? Tego dowiemy się już wkrótce.