Skuteczne wybielanie zębów w domu - Mr. Whitening Na kolor zębów wpływ ma wiele czynników: od genetycznych po te związane ze stylem życia. Podstawą pięknego uśmiechu jest codzienna higiena, jednak nie zawsze pozwala ona osiągnąć biel uzębienia. Domowe sposoby także niekoniecznie się sprawdzają, a - poszukując skuteczności - łatwo popaść w przesadę i sięgnąć po metody zbyt inwazyjne i osłabiające szkliwo. Na czym polega ten sposób? Podziel się (Materiały prasowe) 1.Pomysł

2.Mr.Whitening - na czym polega?

3.Żele wybielające z lampą LED

4.PEN wybielający

5.Przed i po zabiegu Wybielanie zębów to sposób na przywrócenie ich białego koloru. Prawidłowe mycie oraz nitkowanie umożliwia co prawda usunięcie powierzchownego nalotu oraz przebarwień szkliwa, jednak nie zlikwiduje bardziej zaawansowanych przebarwień. W takim przypadku należy sięgnąć po inne metody. Pomysł Nowe rozwiązanie dostępne jest dzięki młodej, innowacyjnej marce. Powstało w 2019 roku po dwóch latach intensywnych prac. System wybielający Mr.Whitening jest w pełni bezpieczny. Wykorzystuje naturalne, wegańskie składniki i nie był testowany na zwierzętach. To wygodna alternatywa dla zabiegów dentystycznych i nie zawsze skutecznych domowych rozwiązań. To właśnie piękny, zdrowy i rozświetlający twarz uśmiech potrafi uczynić każdy dzień radosnym. Jak jednak sprawić, by uśmiechanie się przychodziło nam łatwiej? Innowacyjna metoda wybielania opracowana przez Mr Whitening opiera się na naturalnych składnikach, co pozwala mu działać delikatnie, komfortowo i bezboleśnie. Jak zapewnia producent, produkty są dodatkowo wegańskie i nie testowane na zwierzętach. Ważną zaletą domowego wybielania zębów wykorzystującego ten system jest także cena. To przełom w wybielaniu zębów. Po spróbowaniu tej metody nie zdecydujesz się na inną! Materiały prasowe Podziel się Mr. Whitening - na czym polega? System Mr.Whitening to sposób usuwania przebarwień wykorzystujący specjalny żel oparty na naturalnych składnikach. Są to między innymi: wodorowęglan sodu, chloryn sodu czy naturalne składniki antybakteryjne, takie jak aloes, wyciąg z rumianku i pestek granatu. W czasie pełnej kuracji, czyli w ciągu 12 dni, można wybielić zęby nawet o 9 odcieni. Nic dziwnego więc, że system cieszy się sporym zainteresowaniem wśród gwiazd i celebrytów, czego dowodem są komentarze, zdjęcia i oznaczenia na profilach społecznościowych marki. Działanie żelu dodatkowo wzmacniane jest niebieskim światłem lampy ledowej, dzięki której przebarwienia utleniane są bez naruszania struktury zębów, podrażania szkliwa i dziąseł. To ważna różnica w stosunku chociażby do popularnego węgla wybielającego, który może uszkadzać mikroszkliwo. Żele wybielające z lampą LED Zestaw do wybielania zębów z lampą LED to podstawa do rozpoczęcia samodzielnie przeprowadzonego zabiegu. Codziennie należy poświęcić na jego wykonanie 10 minut, najlepiej w godzinach wieczornych, po ostatnim posiłku. Minimalny czas nieprzerwanej, regularnej serii zabiegów, to 6 dni. Pełna kuracja trwa 12 dni i w jej trakcie, jak wspomniano już wcześniej, można wybielić zęby o 9 odcieni. Ważne, by nie przerywać tego cyklu. Po tym czasie niezbędne są przynajmniej 2 tygodnie przerwy, po których można ponowić działanie. Żel umieszczany jest na specjalnych nakładkach ledowej lampy, a następnie układany w ustach. Czas trwania pojedynczego zabiegu jest skorelowany z działaniem lampy, ta zaś wyłącza się samoistnie po 10 minutach. Pożądane efekty utrzymują się od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Wartość ta jest sprawą indywidualną, wynikającą z indywidualnych czynników, stosowanej diety i używek, nawyków higienicznych. PEN wybielający Dodatkową możliwością jest szybki w użyciu i praktyczny PEN wybielający. Bardzo wygodna forma markera, podobnie jak żele, wykorzystuje kompozycję wodorowęglanu sodu i chlorynu sodu. Takie połączenie pozwala skutecznie walczyć z przebarwieniami zębów. Dodatkowo formuła wzbogacona została w naturalne składniki antybakteryjne i łagodzące, jak na przykład aloes, aby zapobiec efektowi nadwrażliwości szkliwa czy dziąseł. Aby zastosować PEN wystarczy umyć zęby lub - jeśli szczotkowanie nie jest możliwe - dokładnie wypłukać je wodą, wstrząsnąć markerem, a następnie, korzystając z aplikatora, nakładać żel przez minutę na zęby. Po 30 minutach można wypłukać usta. PEN wybielający sprawdza się przede wszystkim jako sposób na podtrzymanie efektu zabiegu z lampą LED lub w sytuacji braku czasu. Przed i po zabiegu Wybielanie zębów systemem Mr.Whitening nie wymaga szczególnych wcześniejszych przygotowań. Przede wszystkim zęby powinny być zdrowe, warto więc przeprowadzić kontrolę w gabinecie stomatologicznym. Bezpośrednio w okresie poprzedzającym zabieg, minimum 2 tygodnie wcześniej, nie powinno się stosować żadnych innych metod wybielania, również z wykorzystaniem domowych sposobów. Każdorazowe nałożenie żelu poprzedzić trzeba dokładnym myciem zębów. Po serii zabiegów nadal należy utrzymywać prawidłową higienę, a - dodatkowo - przez pierwsze 7 dni stosować dietę pozbawioną pokarmów mocno zabarwionych. Dzięki temu efekt białych zębów utrzyma się dłużej.