Sky is the limit? Nie tym razem! Są tacy, których wyobraźnia nie ma granic

Za górami, za lasami, gdzie rzeczywistość zmienia się w baśń, a granice nie mają końca, podobnie jak młodzieńcza wyobraźnia… To zaczarowana kraina, pełna wyjątkowych przygód, stylu i modowych inspiracji. CCC zaprasza do niej wszystkich miłośników sportowego miejskiego stylu, na spotkanie z jednym z największych idoli młodego pokolenia. Welcome to Wonderland!