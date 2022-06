Słodki biznes. Z okazji urodzin Emila Wedla, poznaj początki najsłodszej firmy w Polsce!

Czy to miłość, czy związek zaaranżowany, nie wiadomo. Z pewnością szczęśliwy i długotrwały. Wedlowie jeździli na wakacje, do wód, także za granicę. Emil lubił robić dowcipy i żartować. W źródłach znalazła się opowieść, jak wysiadł na jednym z kolejowych dworców Berlina, by rozprostować nogi i…zrobił to naprawdę, udając się na spacer. Zaniepokojona żona nie wiedziała, co się z Emilem stało. A ten – jak gdyby nigdy nic, wsiadł do pociągu na następnej stacji.