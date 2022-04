Slow-age to nowe anti-age! Fuzja natury i nauki

Zaakceptowanie naturalnych procesów, jakie zachodzą w ciele, pozwala nie tylko pogodzić się ze zmianami, lecz także lepiej zadbać o właściwą pielęgnację. Piękno dojrzałej cery tkwi bowiem w jej zdrowiu – w trosce o odpowiednie nawilżenie, wspieraniu naturalnych, osłabionych z biegiem lat mechanizmów biologicznych i zrozumieniu, jak aktywować procesy ochrony i odbudowy. Pozwala to przywrócić elastyczność i gładkość skóry oraz nadać jej promienny wygląd. Nie chodzi więc o działanie wbrew naturze, lecz o podążanie zgodnie z jej rytmem – po to, by opóźnić pojawianie się oznak starzenia i zmniejszyć ich widoczność. Odpowiednia pielęgnacja powinna więc opierać się na wiedzy o tym, czego skóra potrzebuje, by wyglądać zdrowo i zachować dobrą kondycję.