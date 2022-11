Slow Space by Puma. Wycisz się i zrelaksuj w Warszawskim pop-upie marki

Miesięczny program Slow Space by PUMA został podzielony na 4 tematyczne tygodnie, a każdemu z nich dedykowane będą inne warsztaty. Pierwszy z nich upłynie pod hasłem "Sisterhood", kolejne to: "Łagodność & Inteligencja Emocjonalna", "Intuicja" oraz na zakończenie – "Zmysły". Zjawisko intuicji, której poświęcony jest przedostatni z segmentów tematycznych pop-upu, było główną inspiracją marki PUMA w najnowszej kampanii She Moves Us. To dzięki niej wiemy, co jest dla nas najlepsze i czego potrzebuje nasze ciało i dusza. W odpowiedzi na te potrzeby powstało właśnie Slow Space by PUMA, w którym będzie można zadbać o siebie holistycznie. Za treningi jogi w przestrzeni odpowiadać będą: Magdalena Janik, Katarzyna Klimczewska, Aleksandra Kwiatkowska oraz Marta Witecka. Zajęcia pilatesu poprowadzi Iga Majewska. W programie przewidziane są także indywidualne konsultacje z kilku obszarów – psychoterapeutyczne z Anią Cyklińską, z zakresu osteopatii z Marcinem Bebelskim, ajuwerdyjskie z Marią Pronobis oraz z naturalnej medycyny chińskiej z Katarzyną Kamińską.