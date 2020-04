Ślub w czasach pandemii koronawirusa. Amerykanie znaleźli na to sposób

W Polsce niejeden ślub został odwołany. Branża weselna nie ma teraz lekko. Wszyscy czekają na to, aż kryzys zostanie opanowany i będzie można wrócić do organizacji tego wyjątkowego dla wielu wydarzenia. Jednak końca pandemii nie widać.

Nic dziwnego, że Amerykanie nie chcieli czekać. A urzędnicy stanu cywilnego w Kalifornii wyszli naprzeciw potrzebom zakochanych i ustawili dla nich specjalne budki na parkingu, które są przystosowane do bezpiecznych zaślubin.

Jak wygląda ślub w trakcie pandemii

Może nie jest to wymarzony sposób zawierania małżeństw, ale z pewnością sprawdzi się u niecierpliwych. Urzędnik siedzi w budce za specjalną szybą ochronną. Szyba izoluje go od narzeczonych i sprawia, że w takich warunkach może bezpiecznie odczytać zakochanym słowa przysięgi. Para młoda również stosuje się do zasad, mając na sobie maski ochronne .