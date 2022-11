smakuJEMY oczami. Jak prezentacja jedzenia wpływa na nasz apetyt?

Ładne smakuje lepiej

Jedząc, wykorzystujemy nie tylko zmysł smaku, węchu i dotyku, ale przede wszystkim – wzroku. Nasze pierwsze wrażenia odnoszą się do formy dania, dopiero stopniowo zmysły określają zapach, a na samym końcu poznajemy smak potrawy. Estetycznie wyglądające jedzenie wpływa na zwiększenie zadowolenia z posiłku, co często przekłada się na to, że zjemy go więcej i chętniej. Dania, które ładnie i apetycznie wyglądają, po prostu lepiej nam smakują. Zdecydowanie chętniej zjemy coś, co prezentuje się wyśmienicie, niż rzuconą od niechcenia na talerz bezkształtną papkę – podkreśla Magdalena Hajkiewicz-Mielniczuk.