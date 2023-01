Smart casual, czyli wygląd i wygoda w jednym. Jak sportowa odzież zagościła w codziennych stylizacjach?

– Gym Glamour jest bardzo popularne w social mediach (Instagram, Facebook, Tik Tok). Wokół tematyki sportu i aktywnego trybu życia zebraliśmy już ok. 400 tys. kobiet, które w większości są naszymi klientkami. Nasze profile w mediach społecznościowych wyróżnia duże zaangażowanie obserwujących osób w naszą markę. Klientki razem z nami tworzą tę markę, ponieważ bardzo często sugerują, co zmienić w danych produktach, przesyłają pomysły i głosują, jakie kolejne produkty wprowadzać do oferty, jakie kolory dodać do kolekcji itd. Na przykład gdy nie jesteśmy pewni, czy dany produkt powinien być oferowany w sprzedaży i spotka się z pozytywnym odbiorem, pytamy klientki, a one same decydują, czy go chcą, albo w którą stronę powinna iść praca nad nim. Zdecydowały nawet o tym, jak powinno ostatecznie wyglądać odświeżone logo marki, wybierając je z kilku propozycji. Poza głosowaniami często publikują komentarze oraz wysyłają nam wiadomości prywatne, a my uwzględniamy ich opinie w codziennej pracy. Współpracujemy na wyłączność z blisko 100 influencerkami w Polsce i za granicą (głównie Niemcy, Węgry, ale również Czechy, Słowacja, Ukraina, Litwa). Bardzo dużo dała też naszej marce współpraca z Deynn, to dzięki niej wiele osób dowiedziało się o Gym Glamour.