Smartfon przestanie cię "podsłuchiwać" Wystarczy kliknięcie

To sprytny trik marketingowy, który sprawia, że na każdej oglądanej przez nas stronie czy też aplikacji pojawiają się bannery z produktami czy też usługami, które już kiedyś przeglądaliśmy w sieci. Zwiększają one prawdopodobieństwo zakupu i powrotu na stronę. Nie ma to jednak nic wspólnego z prawdziwym "śledzeniem". Takie reklamy można wyłączyć, klikają na znak "x", który znajduje się w prawym górnym rogu reklamy. Wystarczy zaznaczyć opcję z wyjaśnieniem, dlaczego nie chcemy, żeby reklama się wyświetlała. Już więcej jej nie zobaczymy.