Smartwatch dla dzieci z zacięciem sportowym? Sprawdziliśmy, co potrafi Garett Kids Fit

Pod względem technicznym Garett Kids Fit to smartwatch prosty, ale wyposażony we wszystkie niezbędne funkcje – również te sportowe. Mamy tu kilka trybów aktywności tak lubianych przez dzieci, jak choćby jazda na rowerze, ale także obsługę powiadomień o wiadomościach SMS, połączeniach telefonicznych czy wydarzeniach z różnych aplikacji zainstalowanych na połączonym z zegarkiem telefonie, a także (co superważne!) pulsometr, pulsoksymetr oraz ciśnieniomierz. Zegarek potrafi pracować na baterii do 7 dni i ma klasę wodoodporności IP67 – deszcz mu więc niestraszny!