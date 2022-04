Smartwatch na prezent komunijny? 5 fajnych zegarków już od 120 zł

Smartwatche dla dzieci

Smartwatch dla dzieci ma z założenia pełnić funkcję alternatywy dla telefonu komórkowego. W zegarkach można znaleźć podstawowe funkcje smartfona –możliwość odbierania i wysyłania wiadomości tekstowych i głosowych, a także prowadzenia rozmów, również przy użyciu kamerki. Zegarki posiadają wejście na kartę SIM i są kompatybilne z systemami Android i iOS. Taki gadżet, choć daje możliwość komunikacji, nie jest jednak telefonem z połączeniem do internetu, dostępem do social mediów i gier, czyli wszystkimi czaso pożeraczmi, przed którymi jak najdłużej chcemy chronić nasze dzieci. Zaopatrując dziecko w smartwatcha mamy z nim kontakt, możemy nawet go zlokalizować, a jednocześnie mieć pewność, że nie wyposażamy go w narzędzie, które będzie jego ucieczką od rzeczywistości. Dlatego rodzice powinni ucieszyć się na wieść, że chcecie ich dzieciom podarować smartwatcha na komunię. Obdarowanemu także taki prezent sprawi radość, te zegarki są bowiem nadal modnym i pożądanym wśród młodych ludzi gadżetem. Ich oferta jest naprawdę bogata. Przyda się więc krótki przewodnik, jakich funkcjonalności warto w takich urządzeniach szukać.