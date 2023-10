Smartwatche dla całej rodziny

Dla modnego nastolatka

Jeżeli jest jakaś grupa, która uwielbia nowoczesne urządzenia, to z pewnością jest to młodzież. Niemal każdy nastolatek ucieszy się z elektronicznego gadżetu, a ciekawą propozycją zestawu, jaki można mu sprezentować będzie smartwatch Bemi Kix-M w komplecie z urządzeniem 2 w 1 – głośnikiem Bemi DUO, który posiada wbudowane słuchawki Bemi Tutti. Sam smartwatch z pewnością przypadnie do gustu młodym użytkownikom ze względu na swój design – prostokątną, turkusową kopertę i pasek ozdobiony wzorem kwiatowym. Dołączone do zestawu głośnik i słuchawki są urządzeniami bezprzewodowymi, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, cenionym przez nastolatków.