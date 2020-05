Śmierć George'a Floyda. Shaun King pokazał dramatyczne zdjęcie

To kolejna noc w USA, podczas której doszło do zamieszek po śmierci Afroamerykanina George'a Floyda. Amerykanie wyszli na ulice, domagając się sprawiedliwości. Funkcjonariusze policji używają gazu łzawiącego i granatów hukowych, by opanować zamieszki.

Zamieszki w USA po śmierci George'a Floyda (East News)