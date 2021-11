Śmierć księżnej Diany. Jak wyglądały ostatnie godziny jej życia?

Diana i Dodi

Opinia publiczna wyczuwała zmiany w życiu księżnej, a to sprawiło, że nagłość jej śmierci była jeszcze trudniejsza do zniesienia. (…) Niezbyt pocieszające było to, że ostatnie dni jej życia przypominały prawdziwą idyllę, że spędzała sam na sam z Dodim już drugie wakacje, pływając u wybrzeży Sardynii należącym do jego ojca jachtem "Jonikal". Planowali zakończyć te wakacje nocą, w Paryżu. Diana miała potem polecieć do Wielkiej Brytanii, by spotkać się z synami. Śledzący ich paparazzi byli prawdziwym utrapieniem.