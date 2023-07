Śmiertelne zagrożenie w lasach. Wystarczy tylko dziesięć jagód

Objawy zatrucia po zjedzeniu wilczej jagody — na co zwrócić uwagę?

Jeśli w trakcie przechadzki po lesie ty bądź osoba towarzysząca posiliła się owocami jagodowymi, a krótko po zjedzeniu pojawiły się objawy takie jak: przyśpieszony oddech, zaczerwienie skóry, pobudzenie, nudności czy wymioty, a do tego, źrenice stały się znacznie większe, to znak, że mogło dojść do zatrucia wilczą jagodą.