"Smycz i szelki są dla psa, a nie dla dziecka". Opinia psycholożki wywołała gorącą dyskusję

"Smycz i szelki to raczej dla psa, a nie dla dziecka. Dziecku trzeba tłumaczyć i uczyć prawidłowych zachowań, dać mu szanse do ćwiczenia czy treningu. (...) Trzeba pamiętać o zagrożeniach psychospołecznych. Tych tu i teraz, i tych długoterminowych. Warto zwrócić uwagę na: upokorzenie dziecka, ograniczenie możliwości zaspokajania naturalnej ciekawości, brak możliwości rozwijania kontroli własnego ciała" – wytłumaczyła we wpisie psycholożka Dorota Zawadzka i wywołała gorącą dyskusję. Wśród komentujących znaleźli się zarówno zwolennicy szelek, jak i zdecydowani przeciwnicy.