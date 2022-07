Sneakersy damskie podbijają trendy! Wybraliśmy najlepsze modele na lato 2022

Te sneakersy damskie to letni must have – trendsetterki oszalały na ich punkcie

Jeżeli na pierwszym miejscu stawiasz komfort i chętnie inspirujesz się streetwearowymi trendami, to sneakersy damskie są zdecydowanie must havem w twojej szafie. I to nie tylko na lato 2022, ale także na każdy inny sezon. Co proponują topowi projektanci w tym roku? W modzie są przede wszystkim znane i lubiane klasyki, czyli białe, minimalistyczne buty sportowe. Oprócz nich popularności nie tracą platformy, które są idealne dla dziewczyn uwielbiających masywne i wygodne podwyższenie.