Sneakersy – ponadczasowe buty dla każdego. Podpowiadamy, jak je nosić

Trudno wyobrazić sobie wygodniejsze obuwie do miejskich eskapad. Sneakersy już dano przestały być traktowane jedynie jako obuwie sportowe. Dziś to przede wszystkim nieodłączny element ulicznego stylu, a także synonim wygody i luzu. W tym artykule znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o sneakersach.