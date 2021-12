Śniegowce i mukluki - wygodne i bezpieczne buty zimowe dla kobiet

Mukluki są znane od stuleci, a korzystali z nich rdzenni mieszkańcy wysokich gór oraz rdzenna ludność Arktyki. Pierwotnie powstawały ze skóry renifera lub foki. Choć słowo "mukluk" wydaje się jedynie sympatycznie brzmiącym zlepkiem liter, to w języku arktycznych aborygenów oznacza ono fokę brodatą. Przez lata buty te przeszły długą drogę i choć ogólna koncepcja wyglądu się nie zmieniła, to zyskały kilka usprawnień. Przede wszystkim pierwsze egzemplarze nie miały sztywnej podeszwy, ponieważ ich użytkownikom zależało na cichym podejściu do zwierzyny, na którą polowali. Obecnie buty są wyposażone w podeszwę z bieżnikiem, która jest wykonana z wysokogatunkowego tworzywa. Jest ona połączona z cholewką przy pomocy kleju oraz nici.