Sonia Bohosiewicz ćwiczy jogę. Jej siostra Maja woli morsowanie nago

"Kto już dawno yoginem, a kto zaczyna tak jak ja?" – napisała na Instagramie Sonia Bohosiewicz i opublikowała zdjęcie w pozycji "pies z głową w dół". Jak zauważyli internauci obserwujący profil aktorki, jeszcze trochę jej brakuje do ideału, ale rozumieją, że dopiero zaczyna trenować, więc udzielili wskazówek.

"Pięty do podłogi! Trochę już chodzę. To jedna z najtrudniejszych i najprzyjemniejszych dyscyplin, które uprawiałem", "Na jogę nigdy nie jest za późno" – pisali w komentarzach pod fotografią fani Soni Bohosiewicz jej fani.

Sonia i Maja Bohosiewicz aktywnie spędzają czas na kwarantannie

Z kolei o 15 lat młodsza siostra artystki, Maja Bohosiewicz, aktywnie spędza czas na Mazurach. Na swoim profilu zachęcała do morsowania i opublikowała zdjęcie, jak wchodzi nago do jeziora. Tło do kąpieli tworzył zjawiskowy zachód słońca, w różowych barwach.