Rozwiodła się po 14 latach. Otwarcie mówiła o powodach

Sonia Bohosiewicz zbliża się do magicznego wieku 50 lat. Choć aktorka przez lata była jednym z najgorętszych nazwisk polskiego show-biznesu, w przeciwieństwie do wielu koleżanek z branży, do jej osoby nie przyklejały się żadne większe skandale.

Przez 14 lat aktorka była żoną Pawła Majewskiego, syna reżysera Janusza Majewskiego. Mężczyzna, gdy poznał swoją przyszłą żonę, która akurat uczestniczyła w próbach do spektaklu reżyserowanego przez jego ojca, wciąż był jeszcze mężem innej kobiety. Na szczęście dla Bohosiewicz, para szybko się rozwiodła. Aktorka i jej mąż doczekali się dwóch synów - Teodora i Leonarda. Związek nie przetrwał jednak próby czasu.

Sonia Bohosiewicz wzięła rozwód. Co zabiło jej małżeństwo?

Co się wydarzyło? Pandemia. Przynajmniej tak Bohosiewicz mówiła w wywiadzie dla "Wprost". Jak twierdzi aktorka, Covid-19 zmusił wszystkich, by przyjrzeli się własnym relacjom. I nie każdy by w stanie powiedzieć, że chce zostać ze swoim mężem, bądź żoną.

W takiej sytuacji znaleźli się Bohosiewicz i jej mąż. Zdecydowali się na rozstanie i poszukali w tym celu pomocy specjalisty. W wywiadzie dla "Twojego Stylu" wyjawiła, że jej rozwód nie był spowodowany zranieniem, zdradą, oszustwem, uzależnieniem czy przemocą.

- U nas tego nie było. Sam proces "odskafandrowania się" jest trudny, ale przynosi niewiarygodną ulgę. Bo gdy już stoimy naprzeciwko siebie jak John i Yoko i rozmawiamy, to zaczynamy rozumieć drugą stronę - co nie działało i dlaczego. I jest to absolutnie wyzwalające. Myślisz wtedy: "O Jezu, to ty tak myślisz? To ciebie zraniło? Ja o tym nie wiedziałam! A mnie zraniło, gdy mi zrobiłeś to. Ale teraz, na koniec dnia, czy chcemy dalej być razem? Czy może to już moment, kiedy trzeba sobie podać rękę, rozejść się i po prostu razem wychować dzieci?". Gdy do tego doszliśmy, to było superuwalniające. Dużo łatwiejsze niż trwanie w czymś, co jest niezrozumiałe - mówiła.

- Każdemu polecam, żeby miał odwagę zbliżyć się i spojrzeć na to, co naprawdę jest wokół niego. I jeśli okaże się to niesatysfakcjonujące, absolutnie jestem za tym, by nie marnować czasu, życia. Jesteśmy tu raz i trzeba iść po coś lepszego - dodała.

Partner Soni Bohosiewicz. Najpierw był tajemniczy Jacek, a potem...

Po jakimś czasie Sonia Bohosiewicz zaczęła na nowo układać swoje życie. Związała się z mężczyzną, którym chwaliła się w mediach społecznościowych. Portale plotkarskie zauważyły w pewnym momencie, że tajemniczy Jacek z nich zniknął. W lipcu zaczęły więc pisać o rozstaniu. Oficjalnie Bohosiewicz nie chciała niczego komentować wprost, a ze swoimi fanami dzieliła się w mediach społecznościowych tajemniczymi wiadomościami. Z kim teraz Sonia układa sobie życie? Tego oficjalnie nie wiemy.

W dniu urodzin Bohosiewicz dzieliła się ze swoimi fanami wiadomościami, jakie dostała od swojej siostry Mai oraz od swojego managementu.

