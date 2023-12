Jest już rozwódką. Nie ukrywa, dlaczego rozstała się z mężem

- COVID zmusił wszystkich do przyjrzenia się naszym relacjom i myślę, że w niejednym domu zawisło takie fundamentalne pytanie: A gdyby się okazało, że to jest właśnie koniec świata, czy to jest ta relacja, w której chciałeś być? Czy to było rzeczywiście to? - wyznała w wywiadzie dla Wprost.